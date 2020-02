Unbekannter stiehlt Jesusfigur von Kreuz

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Samstagvormittag und Montagvormittag die Jesusfigur eines Wegkreuzes an der Jahnstraße in Illertissen gestohlen. Die Figur aus Gusseisen war etwa 40 Zentimeter groß. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, berichtet die Polizei.

Ein Leser teilt unserer Redaktion in diesem Zusammenhang mit, dass der Rotary Club Illertissen-Iller-Günz das Wegkreuz erst im vergangenen Jahr nach einer mutwilligen Zerstörung wieder erneuert habe. Nun sei es erneut Vandalen zum Opfer gefallen, beklagt der Leser.

Kriminalstatistik 2018 nach Landkreisen