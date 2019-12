Unbekannter stiehlt Handy aus Umkleidekabine

Ein Smartphone hat am Donnerstag in einem Ulmer Geschäft ein Unbekannter erbeutet.

Laut Polizeiangaben war ein 20-Jähriger beim Einkaufen in einem Geschäft am Münsterplatz. Zwischen 17.45 Uhr und 18 Uhr ließ er die Kabine unbeaufsichtigt.

In dieser Zeit ging der Täter in die Kabine und stahl ein Handy, das in einer Tasche war.

Die Polizei aus Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen nach dem Dieb aufgenommen.