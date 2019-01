Unbekannter schlägt jungen Mann mit Stock

Verletzungen erlitt ein junger Mann in Ulm nach der Attacke eines Unbekannten mit einem Stock.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr, lief eine Gruppe junger Männer über den Judenhof in der Ulmer Innenstadt. Ein 20-Jähriger setzte sich leicht von der Gruppe ab. Hier kam der unbekannte Täter dazu und schrie den jungen Mann an. Damit nicht genug. Er schlug auf sein Opfer mit einem Holzstock ein. Dieses wurde dabei an der Hand verletzt. Außerdem ging die Brille kaputt. Ein 18-jähriger Kumpel des Geschlagenen wollte zu Hilfe kommen. Beide wurden dann durch den Aggressor bedroht. Anschließend begab sich der Täter in ein Gebäude im Judenhof. Er wird beschrieben als ca. 70-jähriger Mann, etwa 170 cm groß, wenig Haare, normale Statur mit leichtem Bauchansatz. Er sprach hochdeutsch. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung auf.