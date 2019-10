Unbekannter pinkelt an Eingangstüre

Eine solche Meldung schickt die Polizei auch nicht jeden Tag heraus: In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter an die Haupteingangstüre eines Geschäftsgebäudes in der Apothekerstraße in Illertissen gepinkelt.

Ein Sachschaden sei nach Angaben der Polizei nicht entstanden. Die Beamten haben dennoch nach eigenen Angaben Ermittlungen eingeleitet und – so steht es in der Mitteilung – entsprechende Spuren gesichert.

Zeugenhinweise werden bei der Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 erbeten.