Unbekannter legt Feuer in Flüchtlingsunterkunft

In einer Unterkunft für Asylbewerber in Neu-Ulm ist es nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein bislang unbekannter Täter soll ein an einer Wand angebrachten Wegweiser aus Kunststoff in Brand gesetzt haben.

Durch die Rauchentwicklung im Erdgeschoß der Unterkunft wurde der Brandalarm ausgelöst und ein Anwohner konnte den Schwellbrand noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei ablöschen.

Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Wegweiser sowie einer darüber befindlichen Fluchtwegkennzeichnung wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt, kann aber bis dato noch nicht beziffert werden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm ermittelt wegen einer Sachbeschädigung durch Brandlegung.