Unbekannter klaut 800 Euro teuren Akku eines E-Bikes

Ein Unbekannter hat im Laufe des Mittwochs den Akku eines E-Bikes am Ulmer Hauptbahnhof entwendet.

Der 52-jährige Eigentümer des Fahrrades stellte dieses nach Angaben der Bundespolizei am Morgen gegen 6.40 Uhr am Bahnsteig 1 an dem dortigen Fahrradabstellplatz ab und sicherte es mit einem Schloss.

Nachdem der 52-Jährige am Abend gegen 19 Uhr sein Fahrrad wieder abholte, bemerkte er den Diebstahl des Fahrradakkus im Wert von etwa 800 Euro, das ebenfalls mittels einer integrierten Sicherung abgeschlossen war.

Der Mann erstatte anschließend Anzeige auf dem Bundespolizeirevier Ulm. An dem Fahrrad fanden die Beamten Hebelspuren auf. Die hierdurch entstandenen Reparaturkosten belaufen sich zusätzlich auf etwa 200 Euro.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/140870 entgegengenommen.