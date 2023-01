Im Waschraum eines Wohngebäudes im Mähringer Weg in Ulm, in welchem mehrere Münzautomaten installiert sind, hat ein Unbekannter drei Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld gestohlen. An einem vierten Automaten scheiterte er, wie die Polizei weiter mitteilt. Wie viel Geld er insgesamt erbeutete, ist nicht bekannt. Das Polizeirevier Ulm-West sicherte die Spuren und ermittelt.