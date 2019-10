Unbekannter bricht leere Kasse auf

Ohne Beute geblieben ist ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in Ulm.

Laut Polizeiangaben machte sich der Unbekannte auf einem Gelände in der Römerstraße auf die Suche nach Beute. Über einen Zaun gelangte er in ein Gebäude. Dort suchte er in Schubladen und Schränken. Er fand eine verschlossene Kasse und brach sie auf. Sie war aber leer. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete er ohne Beute. Die Polizei (0731 / 188-3812) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen.