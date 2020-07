Unbekannter bricht in mehrere Gebäude ein – hauptsächlich in Kindergärten

Ein unbekannter Einbrecher war in der Nacht auf Donnerstag gleich an mehreren Stellen in Ulm aktiv. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter dabei hauptsächlich Kindergärten im Visier. Zunächst sei der Einbrecher in ein Gebäude in der Schillerstraße durch ein Fenster eingedrungen. Er suchte dort und in einem weiteren Gebäude in der Schillerstraße nach Brauchbarem. Er fand eine Kasse und eine Bankkarte. Mit der Beute flüchtete er unerkannt.

Polizei ermittel, ob Zusammenhang besteht

Parallel dazu scheitere gleich an drei Gebäuden im Neunkirchenweg ebenfalls ein Täter. Er hatte versucht, Fenster und Türen aufzuhebeln. Das gelang ihm nicht, er verursachte dabei aber einen Schaden von rund 1000 Euro. In allen Fällen ermittelt jetzt die Polizei (Tel. 0731/1880) und hofft auf Zeugenhinweise. Sie prüft auch, ob die Taten zusammen gehören.

Beamte geben Sicherheitstipps

Die Hälfte der Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Die Fälle im Neunkirchenweg zeigen, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind.