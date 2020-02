Unbekannter blendet Autofahrer mit Laserpointer auf der B10

Ein bislang Unbekannter soll am Freitagabend Autofahrer in Ulm auf der B10 mit einem Laserpointer geblendet haben. Das berichtet die Poliezi am Samstagmorgen.

Demnach habe sich 19-jährige Frau über Notruf bei der Polizei gemeldet, weil jemand versuche habe, Autofahrer auf der B10 mit einem Lasergerät zu blenden. Die junge Frau saß zu dem Zeitpunkt als Beifahrer in einem Opel auf der Fahrt von Ulm in Richtung Dornstadt.

Laserstrahl kam aus Richtung Universität Ulm/Botanischer Garten

Dabei bemerkte sie einen grünen Laserstrahl, der auf ihr Auto gerichtet war. Der Laserstrahl kam mutmaßlich aus Richtung Universität Ulm oder dem angrenzenden Botanischen Garten und zielte auf verschiedene Fahrzeuge auf der B10. Der Fahrer des Opel bremste sein Fahrzeug unverzüglich ab. Dadurch konnte er eine Blendung verhindern.

Mehrere Streifen überprüften daraufhin den beschriebenen Bereich. Der Urheber der Laserattacke konnte nach Angaben der Polizei aber nicht entdeckt werden. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.