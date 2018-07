Unbekannter beschädigt Auto und fährt einfach weiter

Ein Unbekannter hat am Sonntag in Ulm ein Auto mit seinem Anhänger beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der Fahrer des Anhängers anschließend einfach weiter. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

Kurz nach Mitternacht hörten Anwohner der Unterkirchberger Straße in Ulm Scheiben klirren. Sie schauten nach draußen. Dort sahen sie ein Auto, bei dem der Verkehrsspiegel beschädigt war. In diesem Augenblick fuhr ein Auto mit Anhänger weg in Richtung Unterkirchberg. Offenbar hat der Fahrer zuvor den Spiegel gerammt und verschoben. Das komplette Glas fiel zu Boden und zerbarst. Den Fahrer kümmerte das wohl nicht. Er fuhr einfach weiter. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/1880.