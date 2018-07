Unbekannte zünden Deutschlandflagge an

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Neu-Ulm eine Deutschlandflagge angezündet. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach hing die Flagge aus dem Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Augsburger Straße. Gegen 5.20 Uhr wurde sie von Unbekannten angezündet. Die Fahne wurde hierbei komplett zerstört. Möglicherweise nutzte der Täter einen Tisch der Außenbestuhlung einer Gaststätte um an die Fahne zu gelangen. Ein Schaden am Gebäude entstand keiner.