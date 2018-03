Unbekannte steigen in Baumarkt ein

Ein Unbekannter ist am Dienstagabend in Ulm in einen Baumarkt eingebrochen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach wurde der Alarm an dem Baumarkt in der Blaubeurer Straße gegen 21.30 Uhr ausgelöst. Sofort fuhren mehrere Streifwagen das Geschäft an. Die Polizisten stellten eine offene Tür an dem Baumarkt fest. Der Täter hatte sich aber schon aus dem Staub gemacht.

Tür beschädigt

Die Polizsiten sicherten die Spuren. Dabei stellten sie leichte Beschädigungen an dem Schloss der Türe fest. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, steht noch nicht fest. Die Polizei in Ulm (Tel.: 0731/1880) sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Gewerbegebietes in der Blaubeurer Straße gesehen haben.

Die Polizei rät zudem zur Vorbeugung. Gewerbeobjekte sind nach polizeilichen Erfahrungen immer wieder Ziele von Einbrechern. Die Polizei gibt Tipps und Verhaltenshinweise, wie Gewerbeobjekte vor Einbrüchen geschützt werden können. Informationen dazu gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de