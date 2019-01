Unbekannte stehlen knapp 2000 Euro teures Fahrrad aus Garage

Im Verlauf der Nacht auf Donnerstag wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Gartenstraße in Neu-Ulm ein Motorroller sowie ein Fahrrad entwendet.

Der Motorroller war in der Sammeltiefgarage abgestellt und mit dem Lenkradschloss gesichert. Das Fahrrad, ein Bulls Mountainbike (grau-/weißfarben) im Wert von 1.830 Euro, wurde aus dem Fahrradabstellraum des Wohnhauses entwendet. Der Motorroller hatte einen Restwert in Höhe von ca. 250 Euro. Den ersten Erkenntnissen zu Folge, wurde gegen 00.35 Uhr am Hauseingang „Sturmgeklingelt“. Eventuell ließ ein Bewohner daraufhin den oder die Täter in das Haus. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aufgenommen. Personen, die hinsichtlich der Tat verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Tel: 0731/8013-0 zu melden.