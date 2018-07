Unbekannte stehlen Getränkekisten aus Versorgungswagen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Getränkewagen und einen Würstchenwagen in Dornstadt aufgebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden dabei Getränke gestohlen.

Demnach schlugen die bislang noch unbekannten Täter in der Nacht von Freitag, 29. Juni, auf Samstag, 30. Juni, zu. Ein im Mittelbühl abgestellter Getränkewagen wurde aufgebrochen. Aus diesem wurden mehrere Getränkekisten entwendet.

Im selben Zeitraum wurden am Schulzentrum in der Tomerdinger Straße ein weiterer Getränkewagen und auch ein Würstchenwagen aufgebrochen. Auch hier wurden mehrere Getränkekisten erbeutet.

Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Dornstadt (Telefonnummer 07348/96790) zu melden.