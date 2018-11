Unbekannte stehlen Auto-Alufelgen aus Tiefgarage

Unbekannte haben vergangene Woche aus einer Tiefgarage in Ulm Alufelgen gestohlen.

Die Täter hatten laut einer Mitteilung der Polizei am Dienstag auf 20-Zoll-Alufelgen im Visier. Um diese zu stehlen, gingen sie in eine Garage in der Fürsteneckerstraße.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zu Folge drückten die Unbekannten ein verschlossenes Tor gewaltsam nach oben. Mit den vier Felgen verschwanden sie wieder. Die Ulmer Polizei (0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach den Verdächtigen.