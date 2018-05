Unbekannte stecken Reifen in Brand

An einem Anhänger in Ulm haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch einen Reifen angezündet. Das teilte die Polizei am Mittwochmittag mit.

Ein Anwohner im Dornröschenweg hörte gegen 1.30 Uhr Stimmen. Kurze Zeit später schaute er aus dem Fenster und sah, dass ein Reifen an einem Anhänger brannte. Er ging sofort zu dem Anhänger und löschte das Feuer.

Höhe des Schadens noch unbekannt

Die Flammen hatten den Reifen und die Plane des Anhängers beschädigt. Ob auch auf dem Anhänger gelagerte Heizungsrohre beschädigt wurden, muss noch ermittelt werden. Deshalb sei laut Mitteilung der Polizei auch noch nicht bekannt, wie hoch der verursachte Schaden ist.

Die Polizei in Ulm (Telefon: 0731/1880) geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Reifen absichtlich angezündet wurde. Sie sucht nun nach den Tätern.

Polizei bittet um Hinweise

Wer in der Nacht zum Mittwoch etwas Verdächtiges im Dornröschenweg beobachtet hat oder sonst Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ulm zu melden.