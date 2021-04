Unbekannte sprengen drei Briefkästen

Drei Briefkästen fielen einem Vandalen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Ulmer Innenstadt zum Opfer. Gegen 00.20 Uhr meldeten mehrere Zeugen einen lauten Knall in der König-Wilhelm-Straße.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ulm-Mitte stellte die Ursache schnell fest. Ein Unbekannter hatte an drei Briefkästen sein Unwesen getrieben. Vermutlich mittels Böller sprengte er diese auf. Sie wurden dabei zerstört. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) zu melden.