Unbekannte sollen Kinder in Ulm angesprochen haben

Der Elternbrief machte in den Sozialen Netzwerken schnell die Runde: In den Ulmer Stadtteilen Mähringen und Lehr sollen demnach offenbar Unbekannte aus einem Auto heraus Schüler angesprochen haben. Seit Mitte Januar soll es etwa zehn solcher Hinweise von Müttern gegeben haben. Die Grundschule informierte laut dem Schreiben, das im Netz zu finden ist, die Schüler, die Eltern sowie die Polizei.

Es wurden alle Hinweise geprüft. Der Verdacht lässt sich nicht erhärten. Holger Fink, Polizeisprecher

Polizeisprecher Holger Fink relativierte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Mittwoch die Aufregung: „Es wurden alle Hinweise geprüft. Der Verdacht lässt sich nicht erhärten.“ Der ihm bekannte letzte Hinweis dieser Art sei am vergangenen Donnerstag, 24. Januar, bei der Polizei eingegangen. Hier habe eine Mutter den Ermittlern ein auswärtiges Kennzeichen gemeldet, das sich im Bereich der Schule aufhielt. Die Nachforschungen hätten laut Polizeisprecher Fink ergeben, dass ein Vater mit meinem Mietwagen seinen Sohn von der Schule abgeholt habe. „Dann war das auch geklärt.“ Der Sprecher des Polizeipräsidiums betont aber: „Die Eltern sollen sich weiter melden, wenn ihnen etwas Verdächtiges auffällt.“

Drei Kinder auf Nachhauseweg angesprochen

Wie dem Schreiben im Netz zu entnehmen ist, seien bereits eine Woche zuvor, am Mittwoch, 16. Januar, erstmals drei Kinder auf dem Nachhauseweg von „ihnen unbekannten Personen, einem Mann und einer Frau, aus einem schwarzen PKW heraus angesprochen worden“, schreibt Schulleiter Christian Armbruster an die Eltern der Schönenberg-Grundschule in Lehr mit einer Außenstelle in Mähringen. Von den Kindern hätten die Unbekannten Informationen erfragt. Sie hätten aber offenbar auch angeboten, die Kinder nach Hause zu fahren.

Die Eltern in Mähringen seien gleich am Donnerstag darüber informiert worden, heißt es weiter. Im Unterricht sei das richtige Verhalten in so einer Situation thematisiert worden, berichtet der Schulleiter.

Am Wochenende, 19. und 20. Januar, soll sich eine weitere Mutter aus Mähringen gemeldet haben, deren Tochter wohl ebenfalls aus einem Auto heraus angesprochen wurde. Eine andere Mutter soll zudem vor einem Kindergarten in Lehr einen schwarzen PKW gesehen haben, dessen Insasse ihr unbekannt war.

Gleich am Montag darauf, am 21. Januar, hatte Schulleiter Armbruster schriftlich und telefonisch die für die beiden Ortsteile zuständige Polizei in Dornstadt informiert. Im Schreiben bittet er zudem darum, dass wenn jemand ähnliche Beobachtungen mache, dieser sich bei der Polizei melden solle.