Unbekannte schlagen Autofenster ein und klauen Geldbeutel

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag Geld aus einem Auto in der Ulmer Weststadt gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, schlugen die Diebe zuvor eine Seitenscheibe am Fahrzeug ein.

Nach Angaben der Polizei hatten die Unbekannten „leichtes Spiel“ bei ihrem Diebstahl im Ulmer Straßburgweg. Nachdem sie eine Seitenscheibe an dem Hyundai einschlagen hatten, klauten sie aus dem Auto einen Geldbeutel, der gut sichtbar an der Mittelkonsole lag. Den Schaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.