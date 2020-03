Unbekannte finden bei Einbruch Autoschlüssel und flüchten mit dem Wagen

Unbekannte sind am Sonntag auf ein Firmengelände in der Straße Obere Bleiche in Ulm eingebrochen. Sie stahlen nach Angaben der Polizei ein Diagnose-Gerät sowie ein Auto.

Demnach schnitt die Einbrecher ein Loch in einen Zaun. An einem Gebäude schlugen sie eine Tür ein und gelangten so ins Innere.

Dort nahmen sie ein Diagnose-Gerät mit. Zudem fanden sie bei ihrem Beutezug einen Autoschlüssel, der zu einem Smart auf dem Firmengelände passte. Mit dem Auto fuhren die Unbekannten weg.

Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach den Einbrechern.