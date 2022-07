Unbekannte entsorgen Fass mit stinkender Flüssigkeit illegal in Ulm

Das stinkt zum Himmel: In den vergangenen Wochen hat eine bislang nicht bekannte Person illegal ein blaues Plastikfass am Häckselplatz in der Straße Unterer Kuhberg abgestellt.

In dem Fass, das eine Füllmenge von etwa 185 Litern hat, befand sich eine übel riechende dunkle Flüssigkeit. Möglicherweise handelte es sich dabei nach Angaben der Polizei um eine Mischung aus verschiedenen Betriebsstoffen. Die Flüssigkeit trat aus dem Fass aus und verunreinigte den Boden auf einer Fläche von etwa einem halben Quadratmeter.

Ein Zeuge sah dies und informierte die Polizei. Die Feuerwehr Ulm barg das Fass und trug den verschmutzten Boden ab. Sie entsorgten den Boden und das Fass als Sondermüll. Die Polizei Ulm (0731 / 188-0), sucht nun nach der Person, die das Fass dort abstellte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.