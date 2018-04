Unbekannte brechen ins Landratsamt ein

In das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises mit Sitz in Ulm ist eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach wurde ein Auto gestohlen. Wie aus dem Umfeld des Landratsamtes zu hören ist, sollen offenbar auch mehrere Büros durchsucht worden sein. Der Einbruch ist laut Mitteilung am Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr, bemerkt worden.

Über ein Fenster im ersten Stock des Landratsamtes in der Schillerstraße drangen die Einbrecher in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Mit einem älterem silbernen Opel Astra, den Schlüssel fanden sie in einem Büro, machten sie sich anschließend auf und davon.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 2000 Euro. Die Polizei in Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen.