Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime ein

In Vereinsheime in Blaubeuren und Schelklingen ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. In Schelklingen hebelten die Einbrecher an einem Gebäude Im Längental ein ganzes Fenster heraus und stiegen ein. Erbeutet haben sie nichts, wohl aber Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe hinterlassen. Der Einbruch war zwischen Freitagnacht und Dienstagmittag.

Beamte prüfen Zusammenhang

In ein Gebäude im Riedental in Blaubeuren sind die Täter laut Polizei zwischen vergangenen Mittwoch und Montag eingestiegen. Zuvor hatten sie einen Fensterladen aufgebrochen. Im Inneren fanden sie einen geringen Geldbetrag, mit dem sie flüchteten. Der Sachschaden beträgt etwa 800 Euro. Die Polizei hat in beiden Fällen die Spuren gesichert und die Ermittlungen eingeleitet. Sie prüft auch, ob die beiden Taten zusammenhängen. Die Beamten erbitten Hinweise e unter 07391/5880.

Geschäfte, Büros, Praxen und andere Gewerberäume oder Produktionsräume sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt die Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltenshinweise.