Unachtsamkeit führtzu Zusammenstoß

Blechschaden kostet 9000 Euro

Ulm (sz) – Weil ein 18-jähriger Autofahrer einen Moment unaufmerksam war, hat er am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem 9000 Euro Sachschaden entstand. Der junge Mann war von der Blaubeurer Straße kommend auf der Jägerstraße unterwegs und wollte nach links in die Einsteinstraße abbiegen. Er fuhr bei Grünlicht in die Kreuzung ein und übersah dabei, dass der Gegenverkehr auch Grün hatte, so dass er mit dem entgegenkommenden Wagen eines 21-Jährigen kollidierte.