Umstrittene Kabarettistin kommt ins Roxy

Kabarettistin Lisa Eckhart polarisiert, ist wegen ihrer „Gags“ umstritten. Und erfolgreich. Zumindest ist der zweite von zwei Auftritten, die sie demnächst in Ulm hinlegt, bereits nahezu ausverkauft.

In der Roxy-Werkhalle präsentiert die Österreicherin ihr aktuelles Programm am 21. und 22. November (um 19 und um 20 Uhr). Für den zweiten Termin sind nur noch wenige Restkarten erhältlich. Sie kosten im Vorverkauf 28,50 Euro, an der Abendkasse 30 Euro.

Eckhart, der unter anderem vorgeworfen wird, mitunter mit antisemitischen Klischees zu spielen, findet, es sei Zeit, „die Sünden neu zu erfinden.“ Deshalb fragt sie: „Wie widersetzt man sich der Spaßgesellschaft ohne den eigenen Spaß einzubüßen? Wie empört man seine Umwelt ohne als Künstler verleumdet zu werden?“

