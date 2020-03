Ultra-nettes Dankeschön – So danken Ulmer SSV-Fans den „Corona-Helden“

Es gibt dieser Tage Wichtigeres als Fußball, die ansonsten „wichtigste Nebensache der Welt“ – sogar für die „Ultras“ (besonders eingeschworene Fangemeinde) des SSV Ulm.

Die Gruppierung hat an einer Eisenbahnbrücke in Ulm ein Banner fest gemacht (wie ansonsten im Stadion), mit dem sie sich bei all den Corona-Helden bedankt, die im Kampf gegen die Pandemie extrem gefordert sind. Die Fans reimen: „Vom Supermarkt bis zum Krankenhaus – was ihr leistet, verdient Applaus.“