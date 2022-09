Hauptbahnhof: Ulms „Visitenkarte“ ist bald fertig - zumindest vorerst

Der Abschluss der Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz wird am Samstag, 1. Oktober, von 11 bis 17 Uhr vorzeitig im großen Stil gefeiert. Um eine große Festzone zu schaffen, wird die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Ehinger Tor deshalb nochmals gesperrt - wenn auch nur kurzzeitig dieses Mal bis Samstag, 1. Oktober, circa 20 Uhr.

Gute fünf Jahre war der Bereich um den Ulmer Hauptbahnhof eine einzige Baustelle. Vieles hat sich dort getan, die letzten Baumaßnahmen dort finden bis Ende des Jahres ihren Abschluss. Zumindest vorerst - denn weiter ein Problem ist und bleibt das Bahnhofsgebäude selbst. Doch fürs Erste heißt es jetzt: freuen über das, auf was so lange hingearbeitet wurde.

Zu dem Großprojekt „Citybahnhof Ulm“ gehören gleich mehrere Bausteine, die in den vergangenen Jahren entstanden, umgebaut, abgerissen, modernisiert oder verändert wurden. Über die vergangenen Jahre haben sich mehrere Baustellen gleichzeitig gezogen. Ein Rückblick auf das, was in den vergangenen Jahren alles rund um den Bahnhof entstanden ist - und noch kommen soll.

Sedelhöfe

Einkaufen, Wohnen und Arbeiten an einem Standort: Das Areal sollte ein attraktives Eingangstor vom Hauptbahnhof in die Fußgängerzone bilden. Die Stadt Ulm hatte das Projekt als offenes Stadtquartier geplant, mit belebten Gassen statt eines geschlossenen Shoppingcenters.

ein Foto vom Abriss der Gebäude, die vor rund fünf Jahren den neuen Sedelhöfen weichen mussten. (Foto: Brücken)

Inzwischen sind die Handelsflächen bis auf eine 98-Quadratmeter-Fläche vermietet. Auch jeder einzelne Quadratmeter von gut 5000 für Büros ist laut Investor vergeben. Von den 112 Mietwohnungen sind 84 vergeben. Ganz reibungslos lief der Start der Sedelhöfe aber nicht. Bereits wenige Wochen nach Einzug ärgerten sich Mieter über Mängel an ihren Wohnungen, fünf Mieter mussten sogar deshalb umquartiert werden. Zwei weitere oft geäußerte Kritikpunkte an den Sedelhöfen sollen in den kommenden Wochen behoben werden: mangelndes Grün und keine Sitzgelegenheiten.

Die Ulmer Sedelhöfe. (Foto: Alexander Kaya)

Zweite Straßenbahnlinie

Den Bauarbeiten für den Bahnhofsvorplatz steht die Errichtung der Infrastruktur für die Linie 2 voran, die schon davor für Einschränkungen rund um den Bahnhof gesorgt hatten. Nach Jahren der Planung und Beschlussfassungen wurde im Oktober 2015 mit dem Bau der Linie 2 begonnen.

Fährt seit Ende 2018 durch Ulm: die Linie 2. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Ende 2018 konnte die Straßenbahnlinie 2 in Betrieb genommen werden, genauso wie die neue Straßenbahnbrücke von der Neutorstraße über die Bahnanlagen. Am Ende beliefen sich die Gesamtkosten der Linie 2 auf 270 Millionen Euro, wovon die Stadt Ulm rund 107 Millionen Euro bezahlte.

Bahnhofsvorplatz

Mit wenigen Monaten im Verzug, soll der Bahnhofsvorplatz Ende 2022 fertig werden. Seit fünf Jahren wird hier gebaut. „Es stehen noch ein paar Restarbeiten an. Der Bereich vom Bahnhofseingang bis zur Post ist noch nicht ganz fertig und das Dach für den Vorplatz soll in den kommenden Wochen aufgebaut werden“, berichtet Harald Walter, Leiter der Koordinierungsstelle Großprojekte bei der Stadt Ulm. Wie bei jeder anderen Baustelle habe man mit Problemen bei der Materialbeschaffung zu kämpfen, was die Arbeiten verzögerte.

So sah der Bahnhofsvorplatz vor einigen Jahren mal aus. (Foto: Alexander Kaya)

Der Bahnhofplatz wird von Stadt und SWU gemeinsam realisiert. Ursprünglich wurde mit Gesamtkosten in Höhe von rund 14 Millionen Euro für die Stadt geplant, die tatsächlichen Kosten liegen inzwischen bei rund 20,7 Millionen Euro.

Große Herausforderung für die Koordinierungsstelle der Stadt Ulm war es dabei, über all die Jahre den ÖPNV aufrechtzuerhalten. Auch die rund 60 000 Fußgänger am Bahnhofsbereich mussten gelenkt werden. „In den vergangenen fünf Jahren musste deshalb sicherlich 150 Mal die Verkehrsführung umgestellt werden“, so Harald Walter. Mitten in der Bauphase hatte die Stadt übrigens beschlossen, den Verkehr auf der Friedrich-Ebert-Straße lediglich in eine Richtung fließen zu lassen und die Baustelle von drei auf zwei Abschnitte zu vereinfachen. „Das hat uns mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag und 18 Monate Bauzeit erspart“, betont Walter.

Parkhaus am Bahnhof

2017 begann mit den Arbeiten für das Parkhaus der Startschuss für die Großbaustelle am Bahnhof. Die Ulmer Parkbetriebsgesellschaft (PBG) als eigenständiges Tochterunternehmen der Stadt Ulm hat in den vergangenen Jahren eine Tiefgarage mit 547 Stellplätzen auf vier Parkdecks realisiert. Kosten: die 65 Millionen Euro.

Eröffnen konnte das Parkhaus bereits im April, nachdem die Bauarbeiten immer wieder wegen der dadurch entstandenen Verkehrsbehinderungen etliche Autofahrer viele Nerven gekostet hatte. Kleiner Trost war in dieser Zeit, dass Bus und S-Bahn an Samstagen in Ulm gratis genutzt werden durften. So konnten Besucher von Auswärts ihr Auto an P&R-Parkplätzen abstellen und mit der Straßenbahn in die Innenstadt weiterfahren.

Busbahnhof

Der ehemalige Zentrale Omnibusbahnhof musste 2016 für den Neubau der Tiefgarage am Bahnhof verkleinert werden, ein Teil wurde westlich der Bahngleise verlegt. Rund 1000 Busabfahrten sollen bald schon wieder an einem Standort, dem neuen ZOB, zusammengeführt werden.

Nächste Baustelle: Das Bahnhofsgebäude

Ziel des Großprojekts „Citybahnhof Ulm“ war und ist es, dem Areal rund um den Bahnhof ein neues, attraktives Erscheinungsbild zu geben. Zudem sollte eine zukunftsfähige Mobilitätsdrehscheibe geschaffen werden, die alle Verkehrsströme optimal miteinander verknüpft - vor allem mit Blick auf die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm, die dem Bahnhof Ulm ab Dezember wohl noch einmal deutlich mehr Betrieb bescheren wird. Zudem sollte das Projekt der gesamten Stadt eine „angemessene Visitenkarte“ verleihen.

Immer noch ein Schandfleck, der fürs Erste so bleiben wird: Die Empfangshalle des Ulmer Hauptbahnhofs. (Foto: Alexander Kaya)

Kommt der Vorplatz und der Bereich der Sedelhöfe nun so elegant und modern daher, ist das Bahnhofsgebäude für die Stadt umso mehr ein Dorn im Auge. Ein Neubau kam für die Deutsche Bahn, die Eigentümer des Gebäudes ist, nicht infrage. Inzwischen haben sich Bahn und Stadt auf ein Umbaukonzept geeinigt. Mit den Arbeiten am Bahnhofsgebäude soll es frühstens 2024 losgehen.