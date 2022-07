Ulms Testzentren weiterhin geöffnet

Fast alle städtischen Testzentren in Ulm bleiben bis auf Weiteres geöffnet. Geschlosen werden hingegen die Teststationen am Theater und am Schuhhausplatz. Eine große Änderung gibt es jedoch: Es wird keine Online-Terminvereinbarung für die Testungen mehr geben. Neu ist auch, dass aufgrund der geänderten Coronavirus-Testverordnung des Bundes für die meisten Menschen der Corona-Schnelltest künftig drei Euro kosten wird. Nur unter bestimmten Voraussetzungen haben Bürgerinnen und Bürger ohne Krankheitssymptome weiterhin Anspruch auf kostenlose Bürgertests.

Dazu zählen Kinder unter fünf Jahre, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder an einer klinischen Studie zur Wirksamkeit von Corona-Impfstoffen teilnehmen und Besucher und Behandelte von Pflege- und Krankenhäusern. Auch Menschen, die Angehörige pflegen müssen, für ihre Tests kein Geld bezahlen, ebenso wie Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten.

Gegen 3 Euro Eigenbeteiligung erhalten Bürger einen Test, die zum Beispiel ein Konzert oder Theater in einem Innenraum besuchen, die besonders gefährdete oder chronisch kranke Menschen besuchen und Personen, deren Corona-Warn-App ein erhöhtes Risiko anzeigt. Wer ohne Anlass einen Schnelltest möchte, zahlt 14,90 Euro.

Für einen Schnelltest in einer Teststelle genügte es bisher, einen amtlichen Lichtbildausweis zum Nachweis der Identität vorzulegen. Künftig reichen Personalausweis oder Pass in vielen Fällen nicht aus. Personen, die sich kostenlos testen lassen wollen, müssen nachweisen, dass sie aus einem der genannten Gründe anspruchsberechtigt sind. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können, oder Schwangere brauchen ein ärztliches Zeugnis, das im Original vorgelegt werden muss.

Für Antigen-Schnelltests, die sogenannten Bürgertests, ist in Ulm keine vorherige Terminvereinbarung mehr möglich. Wer sich testen lassen möchte, geht einfach direkt zum städtischen Testzentrum. Die - je nach Personengruppe - fällige Zuzahlung ist vor Ort per Kartenzahlung zu begleichen (EC- oder Kreditkarte). Eine Barzahlung ist nicht möglich. Termine für (kostenpflichtige) OEGD PCR-Tests sowie für PCR-Tests sind nach wie vor über die Terminbuchung möglich. Wer allerdings grippeähnliche Symptome aufweist, sollte gleich zum Arzt gehen und sich dort testen lassen, empfiehlt die Stadt.

Teststationen und Öffnungszeiten finden Sie unter: www.ulm.de/schnelltests