Ulms erster Unverpacktladen „Klare Kante“ eröffnet am 29. April

Gut ein Jahr ist es her, da machte die Meldung die Runde: André Wieland, der Inhaber des Ladens „Klare Kante“ für unverpackte Alltagsprodukte und Nahrungsmittel in Weißenhorn (Landkreis Neu-Ulm), will eine Filiale in Ulm eröffnen.

Am Mittwoch, 29. April, soll es dann soweit sein: „Klare Kante Ulm macht nun seine Türen auf“, schreibt Wieland auf seiner Facebook-Seite.

Lange habe es gedauert, heißt es. Und auch angesichts der Corona-Einschränkungen sei es derzeit auch die beste Zeit für eine Eröffnung. „Aber wir freuen uns alle sehr euch persönlich kennen zu lernen.“

Eröffnen wird das Unverpacktladen am Metzgerturm in Ulm. Die Verkaufsfläche verteilt sich auf zwei Etagen. Unten sind Lebensmittel und die Kassen zu finden, oben ist ein sogenannter „Non-Food-Bereich“ aufgebaut. Dort soll ein Café folgen.

Was Wieland bei seiner Eröffnung wichtig ist: „Bitte vergesst nicht eure Masken oder Schals, wenn ihr vorbei kommt.“