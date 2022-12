Ulmfilmtage 2023 im Mephisto

Bei den Ulmfilmtagen dreht sich alles um filmdokumentarische Rückblicke in die ältere und jüngere Vergangenheit. Seit 2014 ein fester Bestandteil der Ulmer Kulturlandschaft, sind die Ulmfilmtagen laut Veranstalter ein landesweit einzigartiges Kino- und Filmprojekt. Im Januar 2023 finden die Filmtage in der Donaustadt von Donnerstag, 5., bis Samstag, 8. Januar, sowie an den Sonntagen 15., 22. und 29. Januar statt.

Einer Pressemitteilung zufolge entstanden die Ulmfilmtage aus dem Wunsch heraus, die Stadt auf der Leinwand wieder lebendig werden zu lassen. Durch die Zusammenarbeit des Stadtarchives Ulm mit protel Film und Medien konnte der erhaltene Filmbestand nach und nach erschlossen und digitalisiert werden. So seien in den vergangenen zehn Jahren zahlreiche Filme und ein halbes Dutzend DVD-Editionen entstanden.

Autor Günter Merkle hat unterschiedlichste Filmdokumente zu kommentierten Zeitreisen zusammen gestellt. Die Historischen Ulm Filme umfassen etwa die Zeitspanne 1922 bis 1944. Beim Filmfestival im Januar kommt aber auch die Gegenwart nicht zu kurz: Die Dokumentationen „Ulm für Fortgeschrittene“ und „Um Ulm herum“ stellen ausgewählte Themen aus Kunst, Kultur oder Technik vor. Die Stadt- und Werbefilme aus acht Jahrzehnten bringt “Ulmfilmgold“ auf die Leinwand. Und der Film „Flugzone Neu-Ulm“ erkundet die bayerische Seite der Region im Jahr des Stadtjubiläums 2019.

Zu den neuesten Produktionen gehört die „Donau-Zeit-Reise“. Dabei handelt es sich um ein Filmfeature, das sich die Zeit nimmt, die Donau, ihre Landschaft und die mit ihr verbundenen Geschichten und Menschen zu portraitieren. Ebenfalls neu bei den Ulmfilmtagen ist der Streifen „Ulm ab 1945“, der die Wiederaufbaujahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1956 festhält. Die preisgekrönte Doku „Kinderland ist abgebrannt“ der Neu-Ulmerin Sybille Tiedemann steht erstmals digital remastered zur Verfügung.

Der Eintrittspreis zu den Ulmfilmtagen 2023 im Mephisto beträgt zehn Euro pro Person, die Vorstellungen finden vormittags und am frühen Nachmittag statt. Alle weiteren Informationen finden Interessierte auf der Homepage ulmfilmde