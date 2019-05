Ulmer Zelt startet – mit Problemen und Lösungen

Karten gibt es weiter an der Kartenhütte am Münsterplatz, online auf ulmerzelt.de sowie an Veranstaltungstagen eine Stunde vor Beginn direkt am Ulmer Zelt. Die ersten Abendveranstaltungen: Am Mittwoch, 22. Mai, um 20 Uhr eröffnet die englische Art-Rockerin Anna Calvi mit ihrer Band die Saison. Der Jazz-Schlagzeuger Manu Katché und sein Quartett bestreiten Konzert Nummer zwei am Donnerstag, 23. Mai, um 20 Uhr. Die Funk-Urgesteine Tower of Power beehren das Zelt am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Mit seiner Big Band kommt der aus dem Illertal stammende Kammer-Pop-Musiker Konstantin Gropper alias Get Well Soon am Samstag, 25. Mai, um 20 Uhr in die Au. Sein Programm „Meisenhorst“ präsentiert der deutsch-niederländische Kabarettist Philip Simon am Sonntag, 26. Mai, um 20 Uhr. Die „Roxy Open Stage“ am Montag, 27. Mai, um 19.30 Uhr ist bereits ausverkauft.