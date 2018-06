Ulmer Zelt: Freitag beginnt der Vorverkauf

Ab Freitag gilt es: Um 9 Uhr startet der offizielle Vorverkauf für die 30. Spielzeit im Ulmer Zelt. Ab dann können Interessierte nicht nur Karten bei der Hütte am nördlichen Münsterplatz (gegenüber Buchhandlung Herwig) erwerben, sondern auch unter Telefon 0700/96 85 96 85 sowie online unter ulmerzelt.de oder – als Ticket zum selber Ausdrucken – beim Dienstleister love-your-artist.de.

Künstlerischer Leiter Jan Ilg erwartet vor allem auf einige Veranstaltungen einen Ansturm: das Konzert der Sportfreunde Stiller (22. Juni), die stets gefragte „Roxy Open Stage“ (23. Mai) und auch den bayerischen Wortverdreher Willy Astor (29. Mai).

Für diese Termin seien schon in den vergangenen Tagen viele Anfragen beim Zelt-Team angekommen – aber seien wurden auf den offiziellen Vorverkaufsstart vertröstet worden, so Ilg. „Das müssen wir auch so machen.“

Für manche Konzerte jetzt schnell die Karten sichern

Auch bei einigen Konzerten könnten die Karten schnell knapp werden: So sind die Vorabkontingente für die Warren Haynes Bluesrock-Formation Gov’t Mule (18. Mai), Rockröhre Doro (25. Mai), Deutschpop-Sternchen Namika (27. Mai) und Rapper Kontra K (18. Juni) schon seit Wochen vergriffen.

Ab heute sind auch für diese Termine wieder Tickets verfügbar. Die Spielzeit im Ulmer Zelt läuft dieses Jahr von Mittwoch, 18. Mai bis Samstag, 2. Juli.