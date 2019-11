Ulmer Zelt 2020: Vorverkauf für sieben Künstler startet 1. Dezember

Adventszeit bedeutet auch in diesem Jahr gleichzeitig wieder Zeltzeit. Denn ab dem ersten Advent am Sonntag, 1. Dezember, startet in diesem Jahr der Vorverkauf für einzelne Veranstaltungen des Ulmer Zelts 2020.

Sieben Künstler wurden vom Organisationsteam bereits öffentlich gemacht, Fans können sich die Tickets ab Sonntag sichern. Ab 12 Uhr ist ein begrenztes Kontingent online verfügbar unter https://ulmerzelt.loveyourartist.store. Das sind die schon feststehenden Veranstaltungen der 34. Spielzeit vom 21. Mai bis zum 4. Juli 2020: Folkshilfe spielt am Donnerstag, 21. Mai. Folkshilfe ist eine österreichische Band, die ihr Genre als „Quetschn-Synthi-Pop“ bezeichnet. Julia Hülsmann zählt zu den profiliertesten europäischen Jazzmusikern der Gegenwart und hat eine besondere Affinität für die menschliche Stimme. Sie tritt am Samstag, 23. Mai auf, am Sonntag, 24. Mai ist Michael Hatzius, ein deutscher Puppenspieler und Schauspieler, im Zelt. Wallis Bird kommt am Mittwoch, 27. Mai. Wallis Bird ist Irin, aber ihre musikalische Karriere erblühte in Deutschland, nachdem sich die Studentin für Musik und Songwriting von Dublin aus zu einem Musiker-Workshop aufmacht.

Die kanadische Rockband Saga spielt am Samstag, 20. Juni. Am Freitag, 3. Juli, spielen Element of Crime. Gegründet wurde die Band 1985 von dem gebürtigen Bremer Sven Regener, der später als Autor des Buchs „Herr Lehmann“ und als Drehbuchautor des gleichnamigen Kinofilms bekannt wurde. Regener singt und spielt Gitarre, Trompete und Klavier. Youssou N’Dour ist ein senegalesischer Sänger und Komponist sowie Minister für Kultur und Tourismus im Senegal. Er tritt am Samstag, 4. Juli auf.