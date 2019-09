Ulmer Wochenmärkte fallen aus oder werden verschoben

Freunde der Ulmer Wochenmärkte müssen wegen der anstehenden Feiertage auf einen Einkauf auf bestimmten Märkten verzichten oder ihre Routine unterbrechen. Betroffen sind drei Märkte in Ulm.

So fällt nach Angaben der Ulmer Stadtverwaltung am Donnerstag, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, der der Wochenmarkt auf dem Eselsberg aus.

Fast ganz Ulm schläft noch, wenn die Beschicker des Ulmer Wochenmarktes auf dem Münsterplatz ihre Stände aufbauen. nach und Nach füllt sich der Platz. In diesem Zeitraffer geht das ganz schnell.

Die Verwaltung weist darauf hin, dass anders als beim Wochenmarkt auf dem Münsterplatz der Markttermin wegen des Feiertags nicht verschoben wird, sondern komplett entfällt.

Am Freitag, 1. November, an Allerheiligen, fallen wegen des Feiertags die Wochenmärkte in Söflingen und in Wiblingen aus. Hier werden jedoch die Märkte auf Donnerstag, 31. Oktober, vorverlegt.

