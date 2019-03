Ulmer Wissenschaftsstadt soll vergrößert werden – auf Kosten der Natur?

Im Winter hingen im Wald entlang der Helmholtzstraße auf dem Oberen Eselsberg Banner. „Helmholtzi bleibt“ stand darauf. Die Anspielung an den Protest um den Hambacher Forst war deutlich. Dahinter stand die BUND Hochschulgruppe, die sich um die alten Laubwälder auf dem Oberen Eselsberg sorgt, seit im Oktober 2018 der aktuelle Masterplan – entwickelt unter der Ägide von Udo Kaisers, dem Leitenden Ärztlichen Direktor der Ulmer Universitätsmedizin – der Wissenschaftsstadt Ulm bekannt wurde.

Die geplante Vergrößerung von Uniklinikum, Universität und Science Park kann nicht ohne weitere Verluste von Grünflächen geschehen. Die Hochschulgruppe beklagt, dass die Natur im Entwicklungsplan – im Gegensatz beispielsweise zu einer Frauenquote – nicht repräsentiert ist. Zunächst aber sollen die bereits versiegelten Flächen auf dem Oberen Eselsberg für die Erweiterung genutzt werden, die heute Parkflächen sind.

Wir müssen uns klar werden, was wir wollen. Stadtrat Thomas Kienle (CDU)

Zwar ist die Planung der Entwicklung von Universität und Uni-Klinikum bis 2050 ein Blick in die Glaskugel, aber: „Wir müssen uns klar werden, was wir wollen“, betonte Stadtrat Thomas Kienle (CDU) bei einer Podiumsdiskussion an der Uni, zu der die BUND Hochschulgruppe geladen hatte. Diese beobachtet die Entwicklung kritisch, wurden doch bereits für den Straßenbahnbau Hecken und alte Eichen abgeholzt.

Konzentrierung der Medizin auf dem Oberen Eselsberg

Auch wenn Positionen weit auseinander lagen wie zwischen dem flammenden Naturschutz-Appell von BUND-Regionalgeschäftsführerin Daniela Fischer und dem Ansatz Kienles, dass sich Tübingen, Stuttgart und Sigmaringen freuen, wenn Ulm nicht mehr erweitert, wurden doch Konsenspunkte deutlich: Eine Konzentrierung der Medizin auf den Oberen Eselsberg und damit der Rückbau der Kliniken auf dem Michelsberg (wie zuvor am Safranberg) wird übereinstimmend aus ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Gründen befürwortet, so der Landtagsabgeordnete Jürgen Filius (Grüne) und Uni-Präsident Michael Weber.

Mehr entdecken: Naturschützer wettern gegen Neubauten in Wald und auf Wiesen

Dass bei der Erweiterung von Universität und Kliniken auf dem Oberen Eselsberg bestimmte Flächen – allen voran der Botanische Garten, der der zweitgrößte in Deutschland ist – unangetastet bleiben müssen, auch wenn der Masterplan eine „flexible Handhabung insbesondere an den äußeren Rändern“ des Oberen Eselsbergs fordert, auch das ist Konsens. Ebenso der Umstand, dass zunächst die Parkplatzflächen für Erweiterungsmaßnahmen genutzt werden.

Wenn die Leute von der Haltestelle noch zehn Minuten gehen müssen, sinkt diese Akzeptanz. Ulms Baubürgermeister Tim von Winning

Ganz ohne Verkleinerung des Laubwaldbestandes aber wird es nicht gehen: Ulms Baubürgermeister Tim von Winning argumentiert, dass es sinnvoll ist, für Erweiterungsflächen die Grünflächen in der Nähe der Straßenbahnhaltestelle zu opfern, weil kurze Wegstrecken die Akzeptanz der Straßenbahn erhöhen. Aus diesem Grund empfiehlt er auch, neue Gebäude entlang der Straßenbahnlinie zu errichten. „Wenn die Leute von der Haltestelle noch zehn Minuten gehen müssen, sinkt diese Akzeptanz.“ Aber auch Tim von Winning sieht zunächst erhebliches Potenzial auf bereits versiegelten Flächen.

Die Fällung eines alten Eichenwaldes aber lehnt Daniela Fischer ab. „Man kann nicht 150 Jahre alte Eichen ersetzen, in denen es Nisthöhlen gibt.“ Ulm habe aktuell schon eine negative Baumbilanz, und die ökologische Wertigkeit eines jungen und eines alten Baumes sei unterschiedlich. Zu argumentieren „Entweder Naturschutz oder Fortschritt“ sei der falsche Weg; man müsse anfangen, in die Höhe oder in die Tiefe zu bauen.

Mehr entdecken: Uni Ulm für schlimmsten Tierversuch 2018 nominiert

Mehr entdecken: Ulmer fahren bald samstags kostenlos mit Bus und Straßenbahn

Laut dem Verein „Ärzte gegen Tierversuche“ werden an der Uni Ulm „Tiere zum Rauchen gezwungen“. Tatsächlich sind im Trauma-Sonderforschungsbereich 1149 Mäuse in genehmigten Experimenten Rauch ausgesetzt - anders als von den Tierschützern dargestellt.