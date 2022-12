Ulmer Weihnachtsmarkt unter der 100.000-er Marke

Unter dem Niveau der Jahre vor Corona liegt die Besucherzahl für den Weihnachtsmarkt in Ulm 2022. Trotzdem ziehen die Beschicker und Organisatoren ein positives Fazit. An 32 Markttage kamen mit rund 820.000 weniger als noch in den Jahren zuvor - die Coronajahre einmal ausgenommen. Dennoch sei man damit zufrieden, hat die Inflation den Verantwortlichen vorab etwas Sorge bereitet. „Wir hatten durchweg ein freundliches und entspanntes Publikum auf dem Markt. Die Leute haben sich ganz offensichtlich gefreut, wieder hier sein zu können, sind gerne gekommen und haben auch konsumiert“, sagt Jürgen Eilts, Chef der Ulm-Messe, die für den Weihnachtsmarkt verantwortlich ist.

Ab dem 2. Januar 2023 gibt es erstmals eine Schlittschuhbahn auf dem Südlichen Münsterplatz, neben der auch einige der Weihnachtsmarktstände wieder aufgebaut werden, an denen sich Schlittschuhfreunde mit warmen Getränken und Essen versorgen können. Bis zum 15. Januar ist die aus gleitfähigem Kunststoff bestehende, 200 Quadratmeter große Eislauffläche täglich von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet. Eintritt wird nicht erhoben. Schlittschuhe können von Daheim mitgebracht oder vor Ort gegen Hinterlegung eines Pfands ausgeliehen werden Und für alle, die nie genug von Weihnachtsmärkten bekommen können: Der nächste Ulmer Weihnachtsmarkt wird laut Stadt dann am 27. November 2023 eröffnet.