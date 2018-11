Ulmer Weihnachtsmarkt startet verregnet

Es hätte so schön werden können. Zwei, drei Grad weniger und Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch hätte die 18 000 LED-Birnchen des Weihnachtsbaums auf dem Münsterplatz bei leise rieselndem Schnee zum Erleuchten bringen können.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt 2018 ist eröffnet. (Foto: Alexander Kaya)

Doch es kam anders. Als das Stadtoberhaupt den Schalter um kurz nach 18 Uhr umlegte, schüttete es in Strömen. Vor dem Ulmer Münster war so viel Platz wie lange nicht mehr bei der alljährlichen Weihnachtsmarkteröffnung. Das nass-kalte Wetter schreckte ab, auch vor den Buden war weniger los als in vergangenen Jahren. Aus Sicht der veranstaltenden Ulmer Messe kann das Wetter nur besser werden.

Der Ulmer Weihnachtsmarkt mit seinen über 140 Ständen ist noch bis einschließlich Samstag, 22. Dezember, täglich von 10 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Die Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt-Alternative auf dem Rathausplatz öffnet am Freitag, 30. November.

Zum Teil konnte man schon am Wochenende über die ersten Weihnachtsmärkte bummeln. Heute hat dann unter anderem auch der Weihnachtsmarkt in Ulm offiziell eröffnet. Bis zum 22. Dezember gibt es hier wieder Glühwein, gebrannte Mandeln und andere Leckereien. Mit rund 130 Ständen zählt er zu den größten im Land, rund eine Million Besucher werden hier Jahr für Jahr gezählt. Die Besucher am ersten Tag haben wir gefragt, auf was Sie sich am meisten freuen.