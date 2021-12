Ulmer wegen Brandstiftung in Haft

Zeugen hatten am Mittwoch gegen 17 Uhr den Rauch bemerkt, der aus einem Mehrfamilienhaus im Völklingenweg drang. Polizei und Feuerwehr waren schnell dort. Zu dieser Zeit befanden sich noch sieben Bewohner im Haus. Diese konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. So beschränkte sich der Schaden im Wesentlichen auf eine Wohnung. Die war jedoch nicht mehr bewohnbar. Nach einer ersten Schätzung liegt der Sachschaden bei rund 100 000 Euro.

Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. Schnell ergab sich der Verdacht, dass das Feuer gelegt worden sein könnte. Es ergab sich ein Verdacht gegen einen 31-jährigen Ulmer. Der war am selben Tag mit einer Bekannten in Streit geraten. Diese ist die Inhaberin der Wohnung, in der es später brannte.

Während die Bewohnerin unterwegs war, soll sich der 31-Jährige Zugang zur Wohnung verschafft und das Feuer gelegt haben. Weitere Ermittlungen erhärteten diesen Verdacht.

Im Laufe des Mittwochabend stellte sich der 31-Jährige der Ulmer Polizei. Er wurde vorläufig festgenommen und am Donnerstag der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ diese einen Haftbefehl gegen den Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet. Die weiteren Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern derzeit noch an.