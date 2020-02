Ulmer Uniklinik lädt zu erstem „Süddeutschen Tag der Seltenen Erkrankungen“

Das „Zentrum für Seltene Erkrankungen“ (ZSE) des Universitätsklinikums Ulm lädt am Samstag, 29. Februar, zum „1. Süddeutschen Tag der Seltenen Erkrankungen“ in das Haus der Begegnung in Ulm ein. Der Aktionstag bietet von 10.30 bis 16 Uhr Betroffenen, Angehörigen, Ärzten sowie allen Interessierten die Möglichkeit, sich zu informieren und auszutauschen.

300 Millionen Menschen, also ungefähr die Einwohnerzahl der USA, leben weltweit mit einer seltenen Erkrankung. Ein großer Teil der über 6000 seltenen Erkrankungen sei genetisch bedingt und häufig nur unzureichend erforscht. Um ein Zeichen für Betroffene – die „Waisen der Medizin“ – zu setzen, beteiligt sich das Zentrum für seltene Erkrankungen (ZSE) des Universitätsklinikums Ulm auch 2020 wieder am weltweiten Aktionstag.

Wegen der geringen Fallzahl bei vielen seltenen Erkrankungen erkennen Ärzte laut Mitteilung den Grund für die Beschwerden der Betroffenen häufig nicht sofort. Viele Patienten müssten daher jahrelang auf eine Diagnose warten und fühlen sich alleine gelassen oder nicht ernst genommen.

Das Ulmer ZSE helfe diesen Menschen, die meist einen langen Leidensweg hinter sich haben. „Weil die Erkrankungen so selten, die Symptome oft unspezifisch und gleichzeitig sehr komplex sind, fällt auch die Diagnose schwer. Als Zentrum für Seltene Erkrankungen unterstützen wir deshalb nicht nur Betroffene, sondern auch deren behandelnden Ärztinnen und Ärzte,“ erklärt Professor Klaus-Michael Debatin, Ärztlicher Direktor der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm und Vorstandsvorsitzender des ZSE Ulm. „Gemeinsam mit den Kassenärztlichen Vereinigungen Baden-Württemberg und Bayern wollen wir am 29. Februar – dem seltensten Tag unseres Kalenders – wieder das Bewusstsein für die Auswirkungen einer seltenen Krankheit auf das alltägliche Leben stärken.“

Die Veranstaltung bietet Vorträge zu verschiedenen neurologischen Erkrankungen, zu Lipodystrophien, also angeborenen und erworbenen Erkrankungen des Fettgewebes sowie zur seltenen Stoffwechselerkrankung Morbus Fabry. Außerdem gibt es Workshops, die sich unter anderem mit der Diagnose und Medikation seltener Erkrankungen beschäftigen. Dabei kommen neben Experten des Universitätsklinikums Ulm auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowie Selbsthilfegruppen zu Wort. „Der Tag der seltenen Erkrankungen bietet eine hervorragende Möglichkeit, vorhandene Informationen auszutauschen und sich zu vernetzen. Wir freuen uns deshalb über viele Besucher, die uns dabei helfen, auf die Anliegen und Probleme der ‚Waisen der Medizin‘ aufmerksam zu machen“, sagt Professor Klaus-Michael Debatin.

Über den Tag der Seltenen Erkrankungen

EURORDIS, eine Allianz aus 779 Patientenorganisationen für Seltene Erkrankungen in 69 Ländern, und kooperierende Organisationen haben den Tag der Seltenen Erkrankungen 2008 ins Leben gerufen. Seitdem werden weltweit jedes Jahr am letzten Februartag Veranstaltungen rund um das Thema Seltene Erkrankungen organisiert. Während im ersten Jahr Aktionen in 18 Ländern stattfanden, beteiligten sich 2018 bereits über 90 Länder.

Über das Zentrum für Seltene Erkrankungen Ulm (ZSE)

Das ZSE ist Teil des Universitätsklinikums Ulm und der Medizinischen Fakultät und somit ein Zusammenschluss zahlreicher Kliniken und Institute, die sich mit Seltenen Erkrankungen beschäftigen. Es versteht sich als Ansprechpartner und Wegweiser, indem es Betroffene während ihrer Krankheit begleitet und sie bei der Suche nach einer passenden Behandlung unterstützt. Das ZSE hat den Auftrag, eine qualifizierte Information und Beratung anzubieten, sowie Wege zu einer raschen Diagnosestellung und Therapie zu bahnen.