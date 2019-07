Ulmer Theater kontert umstrittene AfD-Anfrage - und wird dafür im Netz gefeiert

Erst ein Stuttgarter Pfarrer, jetzt auch das Theater Ulm: Mit ungewöhnlichen Facebook-Beiträgen protestieren sie gegen eine Anfrage der AfD zum Ausländeranteil an staatlichen Bühnen in Baden-Württemberg.

Das Theater Ulm reagierte am Dienstag auf seiner Facebook-Seite ebenfalls mit einer „kleinen Anfrage“ - gerichtet an die Mitglieder des AfD-Landesverband Baden-Württemberg. Sie wollen von ihnen nähere Informationen zu deren Vorstrafen, Ausbildung und Ausbildungsstandort wissen.

Der Beitrag erfährt in den sozialen Netzwerken enormen Zuspruch, wurde bereits wenige Stunde danach über 2000 Mal geteilt und über 1000 Mal geliked.

Die Reaktionen reichen von „Perfekt, vielen Dank und hoffentlich machen das auch mal mehr Kulturschaffende“ bis hin zu „Großartig. Die Antwort, falls eine kommt, bitte auch veröffentlichen.“

Das Gefühl der Überspitzung geben wir jetzt mal zurück. Kay Metzger, Ulmer Intendant

„Die Anfrage der AfD verlangt eine gewisse Solidarität der Theaterinstitutionen“, sagte der Ulmer Intendant Kay Metzger auf Anfrage. Die AfD stochere permanent in Richtung Ausländerfeindlichkeit. „Das Gefühl der Überspitzung geben wir jetzt mal zurück.“

Vergangene Woche hatte bereits Matthias Vosseler, Pfarrer an der Stuttgarter Stiftskirche, auf die AfD-Anfrage bei Facebook reagiert. Er selbst habe etliche Anteile aus anderen Nationalitäten im Blut. Das habe eine Auswertung seiner DNA ergeben, so Matthias Vosseler.

Zu 36 Prozent sei er demnach Skandinavier, zu 28 Prozent Italiener, knapp 10 Prozent seiner DNA stammten von einem Deutschen und 1,3 Prozent wiesen ihn als Nigerianer aus.

„Als 'schwedischer Italiener' erkläre ich mich solidarisch mit den vielen Menschen aus so vielen verschiedenen Herkunftsländern, die hier auf den Bühnen des Landes Kultur zum Blühen bringen“, schrieb Vosseler.

Er rät den AfD-Abgeordneten, eine solche DNA-Analyse in Auftrag zu geben. „Die Ergebnisse werden euch sicher nicht begeistern, aber vielleicht die Augen öffnen.“

Und viele denken in dieser Woche vielleicht- ist denn der AfD die Hitze zu Kopf gestiegen.

Die AfD-Anfrage im Landtag hatte in den vergangenen Tagen bereits für scharfe Kritik gesorgt. Die Oppositionspartei will wissen, welchen Pass Balletttänzer und Orchestermusiker an staatlichen Theatern und Sänger in Opernstudios haben. Auch die Ausbildungsstationen der Künstler will die AfD erfahren.

Am Samstag fand in Stuttgart eine Demonstration gegen die geforderte Auflistung ausländischer Künstler statt.