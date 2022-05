Ulmer Team sammelt Kilometer bei „Wings for Life World Run 2022“

Ein 38-köpfiges RKU-Team aus Mitarbeitern und Patienten wird beim diesjährigen Wings for Life World Run am 8. Mai für den guten Zweck an den Start gehen und rollen – bei dem globalen Event bewältigen Läufer und Rollstuhlfahrer gemeinsam Kilometer, um für die Rückenmarksforschung Spenden zu sammeln. Das kündigen die RKU - Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm an.

Als gemeinnützige Stiftung fördert Wings for Life nach Mitteilung der RHU weltweit aussichtsreiche Forschungsprojekte und klinische Studien mit dem großen Ziel der Heilung von Querschnittlähmung ein Stück nä-her zu kommen. Dazu trägt bei dem jährlich stattfindenden Wings for Life World Run jeder Teilnehmer bei, denn 100 Prozent der Startgelder fließen in die Rückenmarksforschung.

Tausende Menschen starten an diesem Tag weltweit zur selben Zeit und laufen beziehungsweise rollen so lange, bis sie von dem sogenannten „Catcher Car“ eingeholt werden. Ein Teil des RKU-Teams wird dazu extra nach München fahren, um an dem dortigen Flagship-Run teilzunehmen. Hier startet die Gruppe am Fuße der Alpen gemeinsam mit vielen anderen aus dem Olympiapark hinaus in den Nordwesten über die Landkreise Dachau und Fürstenfeldbruck. Alternativ können die Sportbegeisterten auch auf individueller Strecke über eine App an dem Run teilnehmen und werden von einem virtuellen Catcher Car verfolgt.

„Der Wings for Life Run ist für unsere Mitarbeiter und Patienten jedes Jahr auf Neue ein wun-derbares Erlebnis“, freut sich Dr. Yorck-Bernhard Kalke, Sektionsleiter des Querschnittge-lähmtenzentrums am RKU, der selbst zum wiederholten Mal daran teilnehmen wird. „Gleich-zeitig hebt es die Bedeutung der Rückenmarksforschung hervor und macht weltweit auf die Wichtigkeit dieser aufmerksam.“

Das Querschnittgelähmtenzentrum der Orthopädischen Universitätsklinik Ulm am RKU hat 59 Betten für diejenigen, die nicht laufen können, und nimmt jedes Jahr mehr als 200 Patienten mit unfall- und erkrankungsbedingter Querschnittlähmung auf. Am 21. Juli 2022 wird das Sommerfest des Querschnittgelähmtenzentrums Ulm am Thalfinger See mit mehr als 400 Teilnehmern stattfinden und am 16. August 2022 der 150. Stammtisch der Fördergemeinschaft für das Querschnittgelähmtenzentrum Ulm in Seligweiler mit Samuel Koch als Stargast (www.fgqz.de).