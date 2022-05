Ulmer Stadthaus präsentiert Programm für den Monat Juni 2022

Das Programm des Stadthauses Ulm für den Monat Juni steht. Allerdings weist das Stadthaus darauf hin, dass Änderungen noch möglich sind und dass das Programm immer nur vorbehaltlich etwaiger Corona-Regeln wie angekündigt stattfindet. Hier das Programm sortiert nach dem Datum im Überblick:

Donnerstag, 2. Juni, Julia Löffler. Exotic Plant Hunters, Kombi-Führung Botanischer Garten & Stadthaus, um 16.30 Uhr. Stefan Brändel führt durch den Botanischen Garten, anschließend 18 Uhr Leonie Schmucker führt durch die Ausstellung von Julia Löffler. Exotic Plant Hunters im Stadthaus.

Sontag, 6.Juni, 11.30 Uhr, Rebecca Sampson. Apples for Sale, Ausstellungsführung mit Daniela Baumann, Kuratorin. Ort ist das Stadthaus.

Montag, 6. Juni, Messe und Veranstaltungs-GmbH, 19 Uhr Liederabend „Hat Dich die Liebe berührt“ mit Maria Rosendorfsky und Michael Vogelpohl. Vorverkauf: Südwest Presse Reisebüro, Hafenbad 4.

Samstag, 11. Juni, im Stadthaus, 17 Uhr getanzte Augenblicke. Pina Bausch fotografiert von Ursula Kaufmann, Ausstellungseröffnung. Thomas Thorausch, stellvertr. Direktor des Deutschen Tanzarchiv Köln, hält die Eröffnungsrede. Außerdem: Tanzszenen mit der Compagnia Strado Danza. Eintritt frei.

Sonntag, 12. Juni, TrotzDem e.V. - Verein für ein Leben in Würde trotz Demenz, um 16 Uhr Doppelkonzert: Dada und Meixner Duo und das Leonhard Cohen Projekt, Fola Dada, Gesang und Martin Meixner, Hammond-Orgel, Piano, verbindet die große Liebe zu Jazz, Soul, Gospel und Housemusic. Die besten Leonard Cohen Songs der frühen Jahre live von Jürgen Gutmann und Manuel Dempfle. Karten gibt’s unter https://www.ulmtickets.de oder an der Abendkasse.

Sonntag, 19. Juni, Obscura-Kino, Stadthaus, Ulm Moves, um 17.Uhr „Pina – tanzt, tanzt, sonst sind wir verloren. Ein Film für Pina Bausch von Wim Wenders. Karten gibt’s unter https://www.cineplex.de/film/pina/239097/ulm/ Der Film ist eine Begleitveranstaltung zur aktuellen Ausstellung Getanzte Augenblicke. Fotografiert von Ursula Kaufmann sowie im Rahmen des Tanzfestivals Ulm Moves.

Dienstag, 21. Juni, Roxy, Stadthaus Ulm, Theater Ulm und Ulmer Zelt um 20 Ulm Moves im Stadthaus „Curtis & Co. - dance affairs: Do You Contemporary Dance?“, eine Bühne. Licht. Musik. Und: Auftritt. Karten gibt’s im Stadthaus, Ebene 3 und bei Resevix.

Donnerstag, 23. Juni, Roxy, Stadthaus Ulm, Theater Ulm und Ulmer Zelt im Stadthaus um 20 Uhr Ulm Moves, „Thinking Views. La Trottier Dance“. Karten gibt’s im Stadthaus, Ebene 3 und bei Resevix.

Freitag, 24. Juni, im Stadthaus um 19 Uhr „Kudzu - Fotografien von Sabine Bungert und Stefan Dolfen“, Ausstellungseröffnung. Eintritt frei.

Mittwoch, 29. Juni Stiftung Erinnerung, 19. Jahrestag der Stiftung Erinnerung, Gastredner: Karamba Diaby, SPD-Bundestagsabgeordneter, Berlin, spricht zum Thema „Verschwörungstheorien und Antisemitismus: Bilanz und Ausblick“, Eintritt frei.

Zu sehen sind im Juni außerdem folgende Ausstellungen: Fotografie, Loredana Nemes: Graubaum und Himmelmeer, Fotografie, Rebecca Sampson: Apples for Sale, Fotografie Julia Löffler: Exotic Plant Hunters.