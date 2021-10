Ulmer Spitzen-Trompeter trifft Jazzchor Freiburg – seien Sie mit der SZ dabei

Der feine Ulmer Trompeter Joo Kraus und der Jazzchor Freiburg betreten am Samstag, 6. November, bei ihrem Auftritt im Ulmer Roxy (ab 20 Uhr, Einlass 19 Uhr) neue Wege. Unter dem Motto „Infusion“ geben sie Instrumentalnummern aus der Fusion-Ära von Pat Metheny, Joe Zawinul, Herbie Hancock, Esbjörn Svensson und Chick Corea Texte hinzu und arrangieren diese komplexe Musik sinnlich neu.

Drei Leser der „Schwäbischen Zeitung“ haben die Chance, für dieses Konzert jeweils zwei Eintrittskarten zu gewinnen. Alles was dazu nötig ist: Bis Sonntag, 17. Oktober, unter Angabe des Namens und der Adresse eine Mail schreiben an die Mailadresse redaktion.ulm@schwaebische.de. Aus allen Einsendern ermittelt die Glücksfee die Gewinner. Die personalisierten Tickets können dann an der Abendkasse abgeholt werden.

Neben Joo Kraus (Gewinner des ECHO Jazz) und dem Jazzchor Freiburg steht an diesem Abend auch eine kleine Begleitband auf der Bühne. Es gelten die aktuellen gesetzlichen Hygienevorschriften. sowie die 3G-Regelung (Einlass nur für Geimpfte, Genesene und Getestete).

Für alle, die leer ausgehen bei der Verlosung: Tickets sind erhältlich unter www.livekonzepte.de, www.reservix.de, im Hapag-Lloyd Reisebüro, über die Reservix-Hotline 01806 / 700 733 (0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 €) und weitere örtliche Vorverkaufsstellen.