Ulmer Spiel gegen Steinbach fällt aus

Die Fans des SSV Ulm 1846 Fußball können einem langsam leid tun. Das erste Liga-Heimspiel der Spatzen im Ulmer Donaustadion im Jahr 2018 lässt weiter auf sich warten, denn nach den vielen Spielabsagen in den vergangenen Wochen hagelte es am Montag die nächste. Das Nachholspiel in der Regionalliga-Südwest gegen den TSV Steinbach, das für Mittwoch angesetzt war, fällt erneut aus. Das hat eine Platzkommission der Stadt Ulm entschieden, die sich das Feld im Ulmer Stadion angeschaut hat. Neuer Termin für die Partie gegen ist am Dienstag, 17. April. So lange müssen die Ulmer Fans aber doch nicht warten, ehe sie in diesem Jahr erstmals zu Hause die Spatzen sehen. Denn das Spiel gegen den SV Elversberg am Samstag, 10. März, 14 Uhr, findet laut Spatzen statt. Das hat formale Gründe: Es gibt keine freien Nachholtermine mehr. Wegen der ständigen Spielabsagen haben die Spatzen seit 2. Januar nur ein Pflichtspiel absolviert (gegen Hoffenheim II am 11. Februar). Außerdem hat sich Spatzen-Spieler Volkan Celiktas gegen Hoffenheim seine fünfte Gelbe Karte abgeholt und ist seit fast einem Monat gelbgesperrt.