Ulmer SPD-Fraktion will Steingärten verbieten

Sauberkeit, Ordnung und der Krieg gegen das Unkraut: Seit Anfang vergangenen Jahres postet der Botaniker und Biologe Ulf Soltau auf seinem Blog „Gärten des Grauens“ fast täglich Bilder zur Kiesgartenkultur in Deutschland.

Steingärten kommen auch in Ulm immer mehr in Mode. Sie gelten als pflegeleicht und unkrautfrei. Was immer mehr Hausbesitzer schick und praktisch finden, entpuppt sich jedoch zusehends als Problem – für die Artenvielfalt und das Stadtklima.

Die Fraktion der SPD im Ulmer Gemeinderat fordert: „Der Trend hin zu einer ,Versteinerung der Stadt’ muss gestoppt werden.“ Bedenklich finden die Sozialdemokraten auch, dass die wenigen Pflanzen in Steingärten nach Beobachtung von Fachleuten vor allem Neophyten sind, welche durch Aussamung die heimischen Pflanzen verdrängen.

Die Steine stammen laut den Ulmer Sozialdemokraten zudem oft gar nicht aus hiesigen Quellen, sondern aus Asien. Naturnahe, strukturreiche (Haus-)Gärten und Grünflächen seien enorm wichtig für das Klima und die Artenvielfalt.

Steingärten heizen sich dagegen stärker auf und speichern die Wärme. Der Boden wiederum könne kein Wasser speichern und es fehlen große Pflanzen, die Schatten spenden. Die SPD beantragt deshalb in Bebauungsplänen zukünftig die Einrichtung von Steingärten auszuschließen.