Ulmer Spatzen stehen im Pokalfinale

Die Ulmer Spatzen können weiterhin vom Pokalsieg träumen. Am Mittwochabend haben die Jungs von Trainer Tobias Flitsch gegen den SGV Freiberg mit 2:1 (1:0) gewonnen und somit den Finaleinzug perfekt gemacht.

15 Minuten mussten die Spatzen in Freiberg warten, bis der Ball zum ersten Mal im Netz zappelte. Standesgemäß hat SSV-Stürmer David Braig den wichtigen Führungstreffer für die Spatzen erzielt, in dem er im gegnerischen Strafraum den Torhüter umkurvte und zum 1:0 einschob. Allerdings waren die Freiberger sowohl in der Anfangsphase, als auch nach dem Treffer von Braig die agilere Mannschaft. Die Gastgeber versuchten, das Spiel zu kontrollieren, Braigs Treffer kam quasi aus dem Nichts.

Nach dem Wechsel wurde das Ulmer Spiel besser, doch immer wieder leisteten sich die Spatzen Patzer in der Hintermannschaft, welche die Freiberger allerdings nicht nutzen konnten. Nach 73 Minuten sorgte wiederum Ulms David Braig mit seinem Treffer zum 2:0 aus Spatzen-Sicht zumindest für eine Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Maximilian Wojcik (87.) ließ die Spatzen in der Schlussphase noch zittern – am Ende reichte es aber für den Einzug ins Finale. Der TSV Ilshofen gewann das andere Halbfinale gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:0.