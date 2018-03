Ulmer Spatzen spielen gegen den VfB Stuttgart

Die Gruppen des Alko-Hallenfußballturniers in der Ratiopharm-Arena sind ausgelost worden. Damit stehen nun die Gegner des SSV Ulm 1846 fest. Die Ulmer treffen in der Gruppe B auf den VfB Stuttgart und den TSV 1860 München. In der Gruppe A stehen Eintracht Frankfurt, der Karlsruher SC und der SC Freiburg. Das Turnier findet am Sonntag, 25. Februar, ab 14.30 Uhr statt. An den Start werden Traditionsteams der teilnehmenden Mannschaften an den Start gehen. Das heißt, statt aktueller Profis werden ehemalige Spitzenspieler antreten. Darunter sind auch einige Ex-National- und Bundesligaspieler. So haben sich beispielsweise Kevin Kuranyi oder Thomas Hitzlsperger angekündigt, der seit Kurzem Direktor des Stuttgarter Nachwuchs-Leistungszentrums ist. Wer beim Alko-Cup in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena dabei sein will, kann sich im Internet Karten bestellen über die Seite www.ulmtickets.de.