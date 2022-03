Ulmer Schwabenfedern veranstalten Langschwert-Turnier

Stahl traf auf Stahl, als am Samstag unter strengen Hygieneregeln das „Symphony of Steel“ HEMA Turnier in Ulm stattfand. HEMA steht für „Historical European Martial Arts“ und bezeichnet das Training der historischen Kampfkünste Europas, einer Sportart die sich in den verganbgenen Jahren auch in Deutschland wachsender Beliebtheit erfreut. Gefochten wird mit rund 130 cm langen und 1,3 kg schweren stumpfen und flexiblen Stahlschwertern, den sogenannten Fechtfedern.

Beim Symphony of Steel traten rund 65 TeilnehmerInnen aus vier Ländern in den Kategorien Langschwert Offen, Langschwert Anfänger und Langschwert Damen an.

Das Symphony of Steel ist eines der größten Turniere der deutschsprachigen HEMA-Szene und fand coronabedingt erstmals seit 2020 wieder statt. Organisiert wird das Symphony jährlich von den Schwabenfedern, den historischen Fechtern der Fechtabteilung des SSV Ulm 1846.

Hochkarätiges Teilnehmerfeld

Der Organisator Julian Nickerl sagte: „Dieses Jahr war eine besondere Herausforderung für uns, da eine Absage durch Corona durchgehend im Raum stand. Auch mussten wird bis zum Tag des Turniers damit rechnen, dass insbesondere Helferinnen und Helfer durch einen positiven Coronatest ausfallen könnten. Trotz dieser Umstände haben wir uns nicht zurückgehalten, und das bisher größte Symphony of Steel veranstaltet. Dass wir trotz der Schwierigkeiten eine so gute Veranstaltung auf die Beine stellen konnten, war nicht zuletzt wegen der Offenheit und Flexibilität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie der internen und externen Helferinnen und Helfer möglich. Nur einige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter mehr hätten wir wirklich gut gebrauchen können.”

Das Teilnehmerfeld war hochkarätig besetzt, so focht fast der gesamte deutsche Langschwert-Nationalkader um den ersten Platz im offenen Turnier und bei den Damen mit. Am Ende wurde im offenen Turnier der mehrfache deutsche Meister im Langen Schwert und Lokalmatador Lukas Mästle-Goer von den Schwabenfedern Ulm mit dem ersten Platz ausgezeichnet, allerdings konnte das Finale aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls Philipp Lechners (Europäische Schwertkunst, Ausgsburg) leider nicht ausgefochten werden.

Bei den Damen gewann Carla Huverman von Grün-Weiß Holten aus dem Ruhrgebiet und bei den Anfängern Vasily Kalikin von Ochs München.

Das sind die Ergebnisse:

Offenes Turnier

1. Lukas Mästle-Goer; Schwabenfedern, Ulm

2. Philipp Lechner; Europäische Schwertkunst, Augsburg

3. Daniel Zell; Europäische Schwertkunst, Augsburg

Damenturnier

1. Carla Huverman; Grün-Weiß Holten

2. Flora von Steimker; Schwertfechten Nordhessen/Fencing Club Dresden

3. Saskia Eisenbach; Schwabenfedern

Anfängerturnier

1. Vasily Kalikin; Ochs München

2. Stefan Pöller; VBE München

3. Philipp Fiedler; Schwert und Bogen, Nürnberg