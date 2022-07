Historischer Schritt geschafft: Ulmer Schifferzunft erhält „Verwilligung“ fürs Fischerstechen

Woher stammt das Wort „Verwilligung“ ?

„Verwilligung“ bedeutet, dass der Ulmer Oberbürgermeister das Fischerstechen „genehmigen“ muss, eine reine Formsache. Der Begriff klingt antiquiert, verweist jedoch darauf, dass das Fischerstechen eine alte Ulmer Tradition aus dem 16. Jahrhundert ist.

Es geht zurück auf einen Brauch lediger Gesellen in der Fasnachtszeit, wurde später jedoch in den Sommer gelegt. Das Fischerstechen findet in der Regel alle vier Jahre statt.